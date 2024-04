Webinar: Teure Fehler bei Umsatzsteuer, Betriebsprüfung & Co

Steuerfallen. Ein Webinar der BMD Akademie im Mai beleuchtet teure Fehler bei der Verbuchung von Umsatzsteuer u.a. Auch heikle Situationen wie Betriebsprüfung und Finanzstrafverfahren werden betrachtet.

Fehler in der Buchhaltung passieren in der Hitze des Gefechts oft sehr schnell – und sie summieren sich rasch, oftmals auch aus Unwissenheit oder Unachtsamkeit, so Roland Beranek, Leiter des Veranstalters BMD Akademie. Für das dreistündige Webinar „WebAkademie Live – Teure Fehler in der Buchhaltung“ am 21. Mai 2024 wurden nützliche Inhalte zusammengestellt, die in der Summe viel Geld sparen können, so Beranek.

Der Inhalt

Fachtrainerin Mag. Katharina Peschetz widmet sich bei dem Webinar, dass auf die Zielgruppen der Steuerberater, Buchhalter, Bilanzbuchhalter abzielt, laut den Angaben Themen wie: