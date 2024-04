Compliance Solutions Day ist am 26. September 2024

Orangerie Schönbrunn. Der 11. Compliance Solutions Day findet Ende September in Wien statt. Unter dem Motto „Be the Change“ zeigt man sich geprägt von Lieferkettengesetz, ESG und mehr.

Gut gelebte Compliance erfordert Drive, Achtsamkeit, Sensibilität und nicht zuletzt Flexibilität, so Veranstalter LexisNexis in der Ankündigung: In Zeiten von wachsenden Anforderungen an Unternehmen und ihre Compliance Officer:innen sei das Motto daher „Veränderung leben. Veränderung sein.“

Die Themen

Konkret werden AI Act, Lieferkettengesetz, wachsende Cyberkriminalität und ESG – die zugleich als Herausforderungen und Chancen wahrzunehmen seien – zu den Themen der Veranstaltung zählen. Der Compliance Solutions Day 2024 findet am 26.9. wie üblich in der Orangerie von Schloss Schönbrunn in Wien statt (das Bild stammt vom Vorjahres-Event).

Die Moderatoren sind Martin Eckel (Partner, Anwaltskanzlei Taylor Wessing), Sonja Irresberger (Senior Managerin, KPMG) und Patrick Göschl (Senior Manager, PwC Austria). Zu den Partnern bzw. Ausstellern gehören ARS, Brandl Talos, CMS, die EQS Group, fwp, KPMG, PwC, Schönherr, Taylor Wessing u.a.