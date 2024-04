Rödl & Partner holt drei Transaktionsberater von Deloitte

München. Kanzlei Rödl & Partner will in der M&A-Beratung ausbauen: Partner James Murphy (51) und zwei Associates kommen von Deloitte.

Rödl & Partner erweitert die Transaktionsberatung in München mit dem neuen Partner James Murphy und zwei Associate Partnern, heißt es in einer Aussendung: Murphy ist ab sofort neuer Partner im Bereich Transaction Services bei der deutschen Wirtschaftskanzlei. Zudem werden die beiden Associate Partner Branko Todorovic und Christian Rotthues, die ebenfalls von Deloitte kommen, das Team in München verstärken.

Zum Jahresanfang 2024 hat Rödl & Partner bereits Transaction Services Teams in Zürich und London gestartet und damit erste Schritte für den Ausbau der Transaktionsberatung umgesetzt, heißt es weiter.

Die Laufbahn

Deal Advisory Professional James Murphy, zuvor als Director Transaction Services bei Deloitte tätig, bringe mehr als 20 Jahre Erfahrung mit und werde den Ausbau des Transaction Services Teams in München sowie an anderen Standorten von Rödl & Partner weiter vorantreiben. Er verfüge über umfassende Kenntnisse in der nationalen und internationalen Beratung von Private-Equity- und Corporate-Mandanten im Mittelstand wie auch im Dax40 Segment.

Peter Längle, Partner Corporate Finance bei Rödl & Partner: „Wir freuen uns, dass James und sein Team unser beachtliches Wachstum der letzten Jahre in der Transaktionsberatung künftig unterstützen. Expertise und höchster Qualitätsanspruch sind die Treiber unserer Erfolgsgeschichte. Die neuen Kollegen entsprechen genau diesem Profil.“