Siemens kauft IDT-Sparte von ebm-papst mit Gleiss Lutz

Industrie. Gleiss Lutz berät die Siemens AG beim Erwerb des Geschäftsbereichs für Industrielle Antriebstechnik (IDT) von ebm-papst.

Der geplante Kauf ergänze das Siemens Xcelerator-Portfolio und stärke die Position von Siemens als ein führender Anbieter von Lösungen für die flexible Fertigungsautomatisierung, heißt es in einer Aussendung der beratenden Kanzlei Gleiss Lutz. Die Transaktion soll bis Mitte 2025 abgeschlossen sein und unterliege den üblichen regulatorischen Freigaben.

Das Kaufobjekt

Das IDT-Geschäft umfasse intelligente, integrierte mechatronische Systeme im Schutzkleinspannungsbereich sowie innovative Fahrlenksysteme, die in freibeweglichen, fahrerlosen Transportsystemen zum Einsatz kommen. Die Integration des Produktportfolios in das bestehende Siemens-Automatisierungsportfolio sowie die Nutzung des weltweiten Vertriebsnetzwerks von Siemens eröffnen neue Marktzugänge und signifikante Geschäftspotenziale im Bereich der flexiblen und autonomen Fabrikautomation, heißt es.

Verkäufer ebm-papst, Anbieter von Ventilatoren sowie kompakten und intelligenten mechatronischen Systemen, will sich künftig auf das Kerngeschäft Luft- und Heiztechnik konzentrieren. Das IDT-Geschäft mit rund 650 Mitarbeitern ist an den deutschen Standorten St. Georgen und Lauf an der Pegnitz sowie im rumänischen Oradea ansässig.

Die Beratungsteams

Inhouse begleitete das folgende Siemens-Team die Transaktion: Vanessa Josefine Carduck, Lars Münch (beide Legal M&A), Nicola Schreiner, Moritz von der Ehe (beide Arbeitsrecht), Ulrike König (Kartellrecht), Christoph Eberhard Braun (IP), Jürgen Heinzelmann (Immobilienrecht), Thomas Bachmann, Agnes Wallfahrer (beide Commercial), Thomas Kallmaier (Finanzierung), Karin Bliemel, Koen Miezenbeek, Thorsten Krautter (alle Compliance), Christine Hohenstein und Philipp Seidel (beide Steuerrecht).

Das folgende Gleiss Lutz-Team unter der Federführung von Ralf Morshäuser (Partner) und Tobias Falkner (Counsel, beide M&A, beide München) hat die Siemens AG beraten: Melina Grauschopf (M&A, München), Kevin Löffler (M&A, Frankfurt), Steffen Krieger (Partner, Düsseldorf), Mark Gerigk (beide Arbeitsrecht, München), Christian Steinle (Partner), Philipp Pichler (Counsel, beide Kartellrecht, beide Stuttgart), Aylin Hoffs (Außenwirtschaftsrecht, Öffentliches Recht, Düsseldorf), Stefan Mayer (Partner), Leonhard Kornwachs (beide Steuerrecht, beide Frankfurt), Tim Weber (Partner), Konrad Discher (Counsel, beide Immobilienrecht, beide Frankfurt) und Alexander Molle (Partner, IP/Tech, Berlin).