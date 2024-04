BMD Unternehmertagung 2024: Fallen in Vermietung & Verpachtung

Business & Events. Die jährliche Unternehmertagung von BMD soll aktuelle Praxisinfos in den Fokus stellen: So referiert Anwalt Karl Weilhartner über Vermietungsfehler, den Umgang mit schwierigen Mietern u.a.

Die jährliche Unternehmertagung von BMD soll aktuelle Trends in den Fokus stellen und verbindet dabei Fortbildung mit einer „lässigen Umgebung“, sagt BMD Akademie-Leiter Roland Beranek: Am 7. und 8. Mai 2024 stehen diesmal Themen wie „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“, „Stolpersteine der Vermietung & Verpachtung“, „Bring Your Own Device – aber verseuche mir nicht mein Unternehmen“, „Bilanz lesen zwischen den Zeilen“, „3 Fehler vielbeschäftigter Menschen“ u.a. auf dem Programm. Die Location ist diesmal Scheiblhofer The Resort Andau am Neusiedler See.

Stolpersteine der Vermietung & Verpachtung

Am Nachmittag des ersten Tages (ab 13h) geht es beispielsweise um häufige (und teure) Fehler im Bereich der Immobilienvermietung. Anwalt Karl Weilhartner referiert dabei auch darüber, wie man solche Probleme wieder reparieren kann: Bei seinem Tagesordnungspunkt „Die Stolpersteine der Vermietung & Verpachtung“ kommen Vermieter aller Art zum Erfolgserlebnis, wird versprochen – egal ob eine Eigentumswohnung, eine Lagerhalle oder ein Geschäftslokal zu vermieten ist.

Die Themen

Behandelt werden demnach:

Wo lauern die Stolpersteine, die wirklich teuer für den Vermieter werden können?

Welche Fehler sollte man keinesfalls beim Vermieten begehen?

Wie wird man einen lästigen oder zahlungsschwachen Mieter wieder rasch los?

Der Event richtet sich laut Veranstalter an Unternehmerinnen und Unternehmer bzw. deren Beschäftigte und könne in Österreich als Fortbildung gem. § 71 Abs. 3 WTBG 2017iVm § 3 WT-AARL 2017-KSW bzw. Fortbildung gem. § 33/3 BibuG geltend gemacht werden.