Lindsay kauft 49,9% an Pessl Instruments mit Baker McKenzie

Österreich/USA. Baker McKenzie Wien berät Bewässerungshersteller Lindsay beim Erwerb von 49,9% an der österreichischen Pessl Instruments GmbH, mit Option auf den Rest.

Die börsenotierte Lindsay Corporation ist ein weltweit führender Hersteller und Händler von Bewässerungs- und Infrastrukturausstattungen sowie -technologien, heißt es in einer Aussendung. Baker McKenzie Österreich berät beim Erwerb einer Minderheitsbeteiligung (49,9%) an der österreichischen Pessl Instruments GmbH, samt der Option den restlichen Geschäftsanteil zu einem späteren Zeitpunkt zu erwerben.

Spezialist für die Landwirtschaft

Mit der Beteiligung erwerbe Lindsay einen Anteil an einem führenden Anbieter von fortschrittlichen, landwirtschaftlichen Technologielösungen mit dem Stammsitz in Österreich und Tochtergesellschaften in 17 weiteren Ländern. Die Investition baue auf einer bestehenden strategischen Partnerschaft auf. Das von Claudia Fochtmann-Tischler geleitete Team von Baker McKenzie bestand aus Anwälten aus den Büros in Wien, Washington DC, Chicago, Paris, Sao Paolo, Amsterdam, Singapur und Rom. „Es hat uns besonders gefreut, Lindsay bei dieser vielschichtigen Transaktion und dem Erwerb eines strategischen Anteils an Pessl Instruments zu unterstützen“, so Claudia Fochtmann-Tischler, Counsel in der Praxisgruppe Corporate / M&A.