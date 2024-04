Sonja Barnreiter ist jetzt Anwältin bei Metzler & Partner

Linz. Wirtschaftskanzlei Metzler & Partner hat mit Sonja Barnreiter eine neue Anwältin: Ihre Themen sind Prozessführung und Immobilienrecht.

Die Wirtschaftskanzlei Metzler & Partner wird seit 01.04.2024 auf Anwaltsebene um Rechtsanwältin Sonja Barnreiter verstärkt, heißt es in einer Aussendung. Ihre Schwerpunkte liegen in der Prozessführung und im Immobilienrecht. Kanzlei Metzler & Partner mit Sitz in Linz verfüge durch den Neuzugang nunmehr über fünf Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie fünf Rechtsanwaltsanwärterinnen und -anwärter.

Die Laufbahn

Dr. Sonja Barnreiter studierte Rechtswissenschaften in Wien. Nach Abschluss des Diplomstudiums wirkte sie zunächst vier Jahre als Universitätsassistentin an der Universität Wien, wo sie 2016 zur Doktorin promovierte. Ihre anschließende 10-jährige berufliche Tätigkeit führte sie neben sieben Jahren als Rechtsanwaltsanwärterin und später Rechtsanwältin in einer Wiener Wirtschaftskanzlei auch zu einer belgischen Prozessfinanzierungsgesellschaft und zur Finanzmarktaufsichtsbehörde.