Wiener Städtische: Sonja Raus und Gerald Weber neu im Vorstand

Wien. Sonja Raus und Gerald Weber werden mit 1. Jänner 2025 neue Vorstände bei der Wiener Städtischen Versicherung. Sie lösen Christine Dornaus und Manfred Bartalszky ab.

Der Aufsichtsrat der Wiener Städtischen Versicherung hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, Sonja Raus (47) und Gerald Weber (55) ab Jänner 2025 als neue Vorstandsmitglieder zu berufen. Sie folgen damit auf Christine Dornaus und Manfred Bartalszky, die laut den Angaben in Hinblick auf ihren geplanten Ruhestand aus dem Vorstand ausscheiden. Dornaus war insgesamt 15 Jahre lang im Vorstand der Versicherung, Bartalszky 6 Jahre.

„Sowohl Sonja Raus als auch Gerald Weber zeichnen sich in ihren bisherigen Positionen mit fachlicher Expertise und hohen Managementqualitäten aus. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie mit diesen Qualifikationen zum nachhaltigen Unternehmenserfolg der Wiener Städtischen beitragen werden“, so Günter Geyer, Aufsichtsratspräsident der Wiener Städtischen zu den Neuernennungen.

Die Werdegänge

Sonja Raus wechselt ebenso wie Gerald Weber von der Konzernmutter Vienna Insurance Group (VIG) zur Wiener Städtischen. Raus steuert seit 2009 die M&A-Aktivitäten der VIG und leitet das Beteiligungsmanagement, zudem bekleidet sie Aufsichtsratsmandate in CEE innerhalb der Versicherungsgruppe. Davor war die studierte Juristin und Handelswissenschafterin in der Rechtsabteilung und als Projektmanagerin für Beteiligungen und Darlehen in der Wiener Städtischen zuständig.

Weber, der aktuell in der VIG Chief Investment Officer ist, studierte in Wien und Graz Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Investment Banking. Nach Stationen bei Banken begann der gebürtige Tullner 2003 als Geschäftsführer in der Ringturm KAG, um ein Jahr später die Leitung des Asset Managements der Wiener Städtischen zu übernehmen. Seit 16 Jahren leitet er das Asset Management der VIG.