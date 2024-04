CEO & CFO Awards 2024 von Deloitte und Börse Express

Wien. Heuer wurden die CEO & CFO Awards von Deloitte, Börse Express und CFO Club Austria zum 17. Mal vergeben. Die Gewinner kommen von Andritz, Lenzing, Flughafen und mehr.



Mit den CEO & CFO Awards kürte das Beratungsunternehmen Deloitte heuer gemeinsam mit dem Börse Express und dem CFO Club Austria zum 17. Mal erfolgreiche Vorstände: Die Auszeichnungen wurden nun im Rahmen einer Veranstaltung in sieben Kategorien übergeben. „Die Preisträgerinnen und Preisträger der diesjährigen CEO & CFO Awards beweisen nicht nur enorme betriebswirtschaftliche Kompetenz und herausragende Führungsqualitäten, sondern zeigen auch, was man – gerade in schwierigen Zeiten – erreichen kann, wenn man gemeinsam als Führungsteam an einem Strang zieht“, lob Harald Breit, CEO von Deloitte Österreich.

Die Preisgekrönten

Die Preisträgerinnen und Preisträger 2024 sind:

Julian Jäger (CEO) und Günther Ofner (CFO) / Flughafen Wien / Kategorie Mobilität

Heimo Scheuch (CEO) und Gerhard Hanke (CFO) / Wienerberger / Kategorie Bau & Immobilien

Hartwig Löger (CEO) und Liane Hirner (CFRO) / Vienna Insurance Group (VIG) / Kategorie Banken & Versicherungen

Stefan Szyszkowitz (CEO und CFO) / EVN / Kategorie Energie & rohstoffnahe Industrie

Joachim Schönbeck (CEO) und Norbert Nettesheim (CFO) / Andritz / Kategorie Technologie

Stephan Büttner, CEO und CFO von Agrana, in der Kategorie „ESG“: Hier subsummierte die Jury die offiziellen Ratings wie MSCI oder Sustainalytics sowie die ESG-Berichterstattung in einer Note. Diese wurde dann mit dem Vorjahreswert verglichen, heißt es dazu. Agrana habe den größten prozentuellen Zuwachs und somit den größten Fortschritt in Sachen ESG erzielt.

Newcomer CFO des Jahres 2024 ist Nico Reiner von Lenzing

Das Statement

„Wir gratulieren den Ausgezeichneten ganz herzlich. Sie leisten mit ihrer exzellenten Arbeit einen wichtigen Beitrag für den Wirtschaftsstandort Österreich und haben Vorbildwirkung für andere Unternehmen. Aktuell gilt es zahlreiche Herausforderungen zu meistern, unsere Preisträgerinnen und Preisträger geben hier aber Zuversicht für die Zukunft“, erklärt Orsolya Hegedüs, Partnerin bei Deloitte Österreich.

Das Auswahlverfahren

Die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger basiert laut den Angaben auf zwei gleich stark gewichteten Kriterien, nämlich dem Juryurteil sowie der objektiven Analyse der Unternehmenskursentwicklung. Die Jury bildeten die CEOs und CFOs selbst. Der CFO Newcomer des Jahres wurde von den Mitgliedern des CFO Club Österreich gewählt.