Christoph Birner neuer Rechtsanwalt bei CMS Reich-Rohrwig Hainz

Wien. Christoph Birner ist jetzt in Wien und New York zugelassener Anwalt bei Kanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz. Er ist auf M&A- und Finanzierungstransaktionen spezialisiert.

Christoph Birner wurde in Wien und New York als Anwalt zugelassen und verstärkt ab sofort als Rechtsanwalt das Transaktionsteam von Wirtschaftskanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz in Wien in den Bereichen Corporate sowie Banken und Finanzen, heißt es in einer Aussendung.

„Mit Christoph Birner rückt neuerlich eines unserer jungen Talente aus den eigenen Reihen in die Anwaltschaft auf. Das freut uns nicht zuletzt auch deshalb, weil er in allen Bereichen des Unternehmens- und Gesellschaftsrechts zuhause ist“, so Günther Hanslik, Managing Partner und Leiter des Finanztransaktionsteams.

Der Werdegang

Christoph Birner ist seit mehreren Jahren im Transaktionsteam von CMS tätig und berät Mandanten bei Unternehmens- und Finanzierungstransaktionen. Er war laut den Angaben Teil des CMS-Teams, das die griechische Sfakianakis Group bei der Übernahme der Ajar Car Rental GmbH beriet. Birner studierte Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien und absolvierte einen LL.M. an der Law School der Stanford University in den USA.