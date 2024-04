Ergo Versicherung: „Digital Transformation Days“ zeigen IT-Trends

Wien. Versicherer Ergo Österreich hat bei seinen „1. Digital Transformation Days“ die Beschäftigten über den aktuellen Stand der Digitalisierung informiert: Es ging um Virtual Reality, Künstliche Intelligenz und Automatisierung.

Chief Information Officer Christoph Thiel referierte bei der Eröffnung der Mitarbeiterveranstaltung über den aktuellen Stand des digitalen Transformationsprozesses bei der Ergo Versicherung. Im Anschluss analysierte Vorstandsvorsitzender Philipp Wassenberg in einem Beitrag die Auswirkungen der Digitalisierung auf die unterschiedlichen Stakeholder, heißt es in einer Aussendung.

Nahed Hatahet, Gründer & CEO von Hatahet Productivity Solutions, betonte im Anschluss die Rolle des Menschen in der digitalen Transformation: „Die digitale Revolution hat unsere Welt tiefgreifend verändert. Technologien wie Künstliche Intelligenz, Automatisierung und maschinelles Lernen prägen unseren Alltag. Doch trotz dieser technologischen Veränderungen bleibt der Mensch unverzichtbar“, so Hatahet. Allerdings erfordere dies ein „radikales Umdenken“ und die „Transformation unserer Gesellschaft“, die insbesondere einen „ethisch verantwortungsvollen Umgang mit Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen“ umfasst. „Digitaler Wandel erfordert neues Denken“, so Hatahet. Mitarbeiter sollten daher ermutigt werden, kreativ zu denken, bestehende Zustände zu hinterfragen und innovative Ansätze und Ideen einzubringen, meinte Wassenberg.

Von Virtual Reality bis KI

An sieben thematischen Infoständen konnten sich im Anschluss die Mitarbeiter der Versicherung über die neuesten Entwicklungen informieren. Der Stand „Mixed Reality“ informierte beispielsweise über Virtual Reality im Versicherungsbereich.

Am Stand „Künstliche Intelligenz in der Versicherung“ ging es von der Dokumentationsklassifikation bis zur Fachdatenextraktion. Der Stand „Neue Arbeitswelt“ behandelte die Zusammenarbeit mit Hilfe digitaler Anwendungen.