Neue Chief People Officerin bei Portal karriere.at

HR & Management. Andreja Oladeinde ist Chief People Officerin (CPeO) bei der Jobplattform karriere.at. Die neue Personalchefin kommt von Anyline.

Andreja Oladeinde ist seit Anfang April 2024 CPeO bei der Jobplattform karriere.at. Sie ist laut den Angaben Spezialistin für Personalstrategie, Employee Experience, Change Management, DEIB (Diversity, Equity, Inclusion and Belonging) und Organisationsentwicklung. Zuletzt war sie Chief People and Culture Officerin beim Wiener IT-Unternehmen Anyline.

Die Aufgabe

In ihrer neuen Rolle als CPeO bei karriere.at soll Oladeinde die Personalstrategie laufend weiterentwickeln, den Außenauftritt von karriere.at als Arbeitgeber weiter stärken und das Thema DEIB als Grundpfeiler der Unternehmenswerte vorantreiben, heißt es.

„Wir freuen uns, mit Andreja Oladeinde eine Chief People Officerin mit langjähriger Berufserfahrung und umfangreicher Expertise in der strategischen Personalarbeit, in Recruiting und Organisationsentwicklung gewonnen zu haben“, so Georg Konjovic, CEO von karriere.at.