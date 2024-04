Andreas Lichtenberger ist Datenschutz-Anwalt bei CMS

Wien. Andreas Lichtenberger (30) ist ist jetzt Rechtsanwalt bei CMS Wien, spezialisiert auf Datenschutzrecht. Er wird auch intern als Datenschutzbeauftragter der Kanzlei tätig sein.

Lichtenberger ist seit Februar 2024 als Rechtsanwalt im Wiener Büro von CMS eingetragen. Darüber hinaus wurde er zum neuen Datenschutzbeauftragten ernannt und übernimmt damit eine weitere wichtige Funktion innerhalb der Kanzlei, heißt es in einer Aussendung.

Ausbildung und Aufgaben

Lichtenberger hat ein Wirtschaftsrechtsstudium in Wien abgeschlossen und ist seit 2016 als juristischer Mitarbeiter und seit 2019 als Associate für die Kanzlei tätig. Mit dem neuen Cybersecurity-Gesetz, das diesen Herbst in Kraft tritt, werde Datenschutz-Expertise künftig noch mehr gefragt sein, erwartet CMS: Schließlich werde damit für zahlreiche Unternehmen, Behörden und Vereine eine Pflicht zum Selbstschutz vorgeschrieben. Um den zukünftig strengeren, EU-weiten Auflagen gerecht zu werden, müssen IT-Sicherheitsvorkehrungen aufgestockt und das Risikomanagement erweitert werden.

Lichtenberger wird in Sachen Datenschutz auch hausintern – als Data Protection Officer (DPO) – der Kanzlei tätig sein. In einer international tätigen Anwaltskanzlei erfordere die Einhaltung der DSGVO ein hohes zeitliches Engagement, zumal Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Management, der IT-Abteilung und dem gesamten internationalen CMS-Netzwerk notwendig sei. Seine weiteren Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen IT/IP-Recht und Commercial.