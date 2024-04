Geldhaus Trill Impact schließt Pakt mit TT Medic: Die Berater

Life Sciences & Private Equity. Binder Grösswang, Hengeler Mueller und Bär & Karrer beraten Trill Impact bei einer Partnerschaft mit der MedTech-Firma TT medic.

Binder Grösswang hat gemeinsam mit Hengeler Mueller und Bär & Karrer den Private-Equity-Investor Trill Impact bei einer Partnerschaft mit dem MedTech-Entwicklungs- und Produktionspartner TT medic beraten, heißt es in einer Aussendung.

Die Unternehmen

Die TT medic Gruppe ist auf die Entwicklung, Herstellung und Reinraumverarbeitung von Kunststoffkomponenten für die Life-Science-Industrie spezialisiert. Das Unternehmen mit Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz beschäftigt laut den Angaben mehr als 150 Mitarbeiter:innen und decke als Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) nahezu die gesamte Wertschöpfungskette der Reinraumverarbeitung von hochwertigen Polymerkomponenten ab. Trill Impact wurde 2019 gegründet und ist ein Investor mit einem verwalteten Vermögen von rund 1,2 Mrd. Euro in den Bereichen Private Equity, Ventures und Mikrofinanz-Investmentstrategien.

Das Team

Das Kernteam von Binder Grösswang bestand aus Partner Philipp Kapl (Federführung), Senior Associate Mona Holzgruber sowie den Associates Florian Höllebauer und Christopher Marchel aus dem Corporate / M&A Team. Weitere Teammitglieder waren Counsel Sabine Apfl-Trompeter und Associate Magdalena Schachinger (Arbeitsrecht), Senior Associate David Rötzer und Associate Tobias Haralter (Banking & Finance), Counsel Hellmut Buchroithner und Associate Florian Defrancesco (Geistiges Eigentum und Informationstechnologie), Senior Associate Christoph Raab (Wettbewerbsrecht), Partnerin Regina Kröll, Senior Associate Anian Gruber und Associate Armin Nimmrichter (Regulatory), Associate Dario Schmelz (Dispute Resolution), Partner Clemens Willvonseder und Associate Manuela Wenger (Steuerrecht).

Binder Grösswang hat Trill Impact in einem integrierten Team mit Hengeler Müller (Partner Daniel Möritz, Senior Associate Johannes Schmidt, Associate Patrick Hell und Associate Maximilian Mayer) und Bär & Karrer (Partner Luca Jagmetti) beraten.