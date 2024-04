Neues Fachbuch: Compliance in der Lieferkette

Wien. Eine globalisierte Geschäftswelt muss Verantwortung für ihre Geschäftspartner übernehmen. Ein neues Fachbuch beleuchtet Lieferketten-RL & Co.

Die Wirtschaft ist globalisiert und international – doch mit der Anzahl der Geschäftspartnerinnen und -partner nimmt auch die Verrechtlichung der Verantwortung von Unternehmen insbesondere für ihr soziales und ökologisches Umfeld immer mehr zu, heißt es bei Fachverlag Manz.

Kontrolle der Lieferketten wird Pflicht

Ein bedeutsamer Schritt steht nun unmittelbar bevor: Die künftige EU-Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit wird eine große Zahl europäischer Unternehmen – darunter auch tausende österreichische – dazu verpflichten, Risiken für Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung entlang der Wertschöpfungskette zu ermitteln und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. In Deutschland ist bereits zum 1.1.2023 das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz in Kraft getreten, das viele österreichische Unternehmen schon jetzt zumindest mittelbar betrifft.

Buch, Herausgeber und Autorenteam

Die Neuerscheinung „Compliance in der Lieferkette“ widmet sich diesen Themen und außerdem den „klassischen“ Bereichen der Third Party Compliance, so der Verlag. Herausgeber Felix Ruhmannseder ist Rechtsanwalt und Partner bei wkk law Rechtsanwälte in Wien sowie Dozent an der Universität Regensburg beim Masterstudiengang „LL. M. Compliance“. Zahlreiche Fachautorinnen und -autoren haben mitgewirkt.