Der Fiskus feiert seine ersten Bachelor Professional-Studenten

Wien. Der neue Studiengang „Bachelor Professional Angewandtes Finanzrecht“ der Donau-Uni wurde für Finanzbeamte entwickelt. Für die ersten 20 Studenten gab es jetzt einen Festakt im BMF.



Mit dem „Bachelor Professional Angewandtes Finanzrecht“ wurde ein neuer Studiengang etabliert, der die akademische Ausbildung in der Finanzverwaltung voranbringen soll: Im Rahmen eines Kick off-Events begrüßte Finanzminister Magnus Brunner die ersten 20 Studierenden und unterstrich die hohe Bedeutung der neuen Ausbildungsmöglichkeit für das Finanzministerium als attraktiven Arbeitgeber, heißt es in einer Aussendung. „Unter dem Motto ‚Studieren und Arbeiten in der Finanzverwaltung‘ haben wir den Bachelor Professional ins Leben gerufen – der Zusatz ‚Professional‘ steht dabei für eine besonders praxisnahe universitäre Ausbildung, die auf die spezifischen Anforderungen der Steuer- und Zollverwaltung optimal zugeschnitten ist“, so Brunner.

Von den 20 Studierenden (Frauenanteil ein Drittel) stammen 12 aus dem Finanzamt Österreich, vier aus dem Zollamt Österreich, zwei aus dem Amt für Betrugsbekämpfung und je eine Person aus dem Prüfdienst für Lohnabgaben und Beiträge sowie den Zentralen Services. Jene Studierenden, die aus dem Auswahlverfahren nach erfolgter Bewerbung als zugelassen hervorgegangen sind, werden in sechs Semestern in Präsenz-, Online- und hybriden Lernformaten auf den Abschluss als „Bachelor Professional Angewandtes Finanzrecht“ vorbereitet, heißt es.

Partner ist Universität für Weiterbildung Krems

Mit der im Jahr 2021 beschlossenen Novelle des Universitätsgesetzes wurde die akademische Weiterbildung in Österreich neu organisiert. Damit wurden die Abschlüsse „Bachelor Professional (BPr)“ und “Master Professional (MPr)„ für Weiterbildungsstudien in Zusammenarbeit mit außeruniversitären Bildungseinrichtungen eingeführt. Im ersten Quartal 2023 ging aus einer öffentlich bekanntgemachten Interessenssuche die Universität für Weiterbildung Krems als Bildungspartner hervor, gemeinsam mit dem Finanzministerium unter Federführung der Bundesfinanzakademie, als interner Bildungseinrichtung, diese akademische Ausbildung umzusetzen, so das BMF.