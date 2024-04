Fabian Reinisch wird General Counsel bei Bitpanda

Wien. Fabian Reinisch wird General Counsel beim österreichischen Kryptobroker Bitpanda. Er ist seit fünf Jahren an Bord.



Nach über fünf Jahren bei Bitpanda steige Fabian Reinisch zum General Counsel von Bitpanda auf, heißt es in einer Aussendung. Der 35-Jährige stieg als Legal Counsel bei dem Wiener Kryptobroker ein, übernahm den Posten des Teamlead sowie Head of Legal und war seit Juni 2022 als Vice President Legal federführend bei wichtigen Finanzierungsrunden und Lizenzausweitungen, heißt es weiter.

Die Aufgaben

Als Leiter der Rechtsabteilung habe er mit seinem Team bedeutende Meilensteine betreut, darunter Finanzierungsrunden, Lizenzerweiterungen, Produktstarts, Partnerschaften und die Integration von Legal-Tech-Lösungen in den operativen Alltag. Als General Counsel werde er sich darauf konzentrieren, weiterhin bestmöglich in den rechtlichen Rahmenbedingungen zu agieren, um Bitpandas strategische Ziele zu unterstützen. Dazu gehöre die weitere Expansion in neue Märkte und die kontinuierliche Produktinnovation, heißt es.