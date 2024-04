Facultas Dom Buchhandels GmbH übergibt drei Filialen an Kral

Wien/NÖ. Die Facultas Dom Buchhandels GmbH übergibt nächste Woche drei Filialen an das Verlags- und Buchhandelsunternehmen Kral. Der Standort Stephansplatz schließt.

Die Facultas Dom Buchhandels GmbH, ein Gemeinschaftsunternehmen der Facultas Verlags- und Buchhandels AG und der Erzdiözese Wien, übergibt mit 1. Mai 2024 drei Filialen an das Verlags- und Buchhandelsunternehmen Kral mit Sitz in Berndorf.

Die Neuaufstellung

Demnach wird das niederösterreichische Familienunternehmen Kral die Buchhandlungen in Favoriten, Pressbaum und Mistelbach vollständig übernehmen und in sein bestehendes Filialnetz im Großraum Wien eingliedern. Nicht übernommen wird die facultas Dombuchhandlung am Stephansplatz; sie schließt per 30. April 2024.

Fachverlag Facultas, ein Gemeinschaftsunternehmen der Hochschülerschaften von Uni Wien und WU Wien, fokussiert u.a. auf wissenschaftliche Publikationen, Fachliteratur und -tools. Es bestehen weiterhin mehrere Filialstandorte an den Universitäten.