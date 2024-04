BMD Unternehmertagung: Bilanz richtig lesen schützt vor bösem Erwachen

Business & Events. Die BMD Unternehmertagung 2024 soll Praxis-Probleme der Profis lösen helfen: Prof. Dietmar Aigner lehrt, in der Bilanz zwischen den Zeilen zu lesen – als Schutz vor bösen Überraschungen bei Kunden, Lieferanten und mehr.



Am 7. und 8. Mai 2024 stehen bei der Unternehmertagung von BMD aktuelle Business-Themen im Fokus, so die Veranstalter: Dazu gehört „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“, „Stolpersteine der Vermietung & Verpachtung“, „Bring Your Own Device – aber verseuche mir nicht mein Unternehmen“, „Bilanz lesen zwischen den Zeilen“, „3 Fehler vielbeschäftigter Menschen“ u.a. Der jährliche BMD-Event verbindet dabei Fortbildung mit einer „lässigen Umgebung“, verspricht BMD Akademie-Leiter Roland Beranek: Die Location ist Scheiblhofer The Resort Andau am Neusiedler See.

Bilanz lesen zwischen den Zeilen

Am Vormittag des zweiten Tages geht es bei Prof. Dietmar Aigner um „Bilanz lesen zwischen den Zeilen“: Wirtschaftsskandale haben meist eines gemeinsam – falsche oder geschönte Bilanzen, erinnern die Veranstalter. Schritt für Schritt zeige Aigner, wie bei der Bilanzanalyse vorzugehen ist und welche Lehren daraus zu ziehen sind. Wichtig zu wissen: Auch in den Bilanzen von sozusagen ganz normalen Unternehmen stehen oft schon früh Warnsignale, „Red Flags“, die z.B. auf Wirtschaftskriminalität hinweisen und die Eingeweihte relativ schnell erkennen können. Auch Merkmale wie der drohende Kapitalmangel bei einem wichtigen Kunden sind wichtige Erkenntnisse für Profis.

Die Themen

Behandelt werden demnach:

Wie liest man eine Bilanz richtig?

Wie kommt man überhaupt zu der (richtigen) Bilanz?

Die Bilanzen von Mitbewerbern, Kunden oder Lieferanten verstehen

Der Event richtet sich laut Veranstalter an Unternehmerinnen und Unternehmer bzw. deren Beschäftigte und könne in Österreich als Fortbildung gem. § 71 Abs. 3 WTBG 2017iVm § 3 WT-AARL 2017-KSW bzw. Fortbildung gem. § 33/3 BibuG geltend gemacht werden.