Syndiziertes Darlehen der Nemetschek Group mit Freshfields

IT & Finanzierungen. Freshfields hat das Software-Unternehmen Nemetschek Group beim Abschluss eines Konsortialkredits über 500 Mio. Euro beraten.

Das syndizierte Darlehen wurde von einem Konsortium bestehend aus acht internationalen Banken bereitgestellt, namentlich von der Bayerischen Landesbank, BNP Paribas, Citibank, Commerzbank, DZ BANK AG, HSBC, JPMorgan sowie UniCredit. Letztere fungierte außerdem als Dokumentationsagent, heißt es in einer Aussendung.

Software für Bau und Medien

Die Nemetschek Group ist im M-Dax gelistet und Software-Anbieter im Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen sowie in der Media und Entertainment-Industrie. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, ging das Unternehmen vor 25 Jahren an die Börse. Zuletzt erzielte die Gruppe mit Hauptsitz in München mit rund 3.400 Beschäftigten an weltweit 81 Standorten einen Umsatzerlös von 851,6 Millionen Euro.

Das Freshfields-Team bestand aus Partner Michael Josenhans (Federführung) und Principal Associate Dennis Chinnow (beide Finance, Frankfurt).