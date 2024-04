Digitale Dokumentation gegen Rechtsstreitigkeiten im Bauwesen

Baubranche. Rechtsstreitigkeiten bei Bauprojekten verursachen laut einer aktuellen Studie weltweit Kosten in Milliardenhöhe. Mit Baumanagementsoftware sollen sich diese Risiken reduzieren lassen, so Anbieter PlanRadar.

In der Bau- und Immobilienbranche steht täglich viel auf dem Spiel: Ein Rechtsstreit kann mehr als nur ein aktuelles Projekt gefährden. In Folge kann auch der wirtschaftliche Erfolg und der Ruf des Unternehmens auf dem Spiel stehen.

Eine weltweite Studie des Beratungsunternehmens HKA kommt zu dem Ergebnis, dass bei den darin analysierten 1.600 Bauprojekten durch Ansprüche und Streitigkeiten rund 80 Mrd. US-Dollar verloren gingen und sich die Projektdauer insgesamt um kumulierte 840 Jahre verzögerte.

Abgesehen von den finanziellen Schäden, belasteten demnach die Rechtsstreitigkeiten auch oft die unterschiedlichsten Ressourcen der betroffenen Unternehmen stark und führten oftmals zu einem Dominoeffekt, der den Cashflow und die Gewinne schmälerte, heißt es.

Prävention statt Reaktion

PlanRadar, digitale SaaS-Field-Management-Plattform für Dokumentation und Aufgabenmanagement in Bau- und Immobilienprojekten, pocht in diesem Zusammenhang auf die Verwendung von Baumanagementsoftware: „Nicht alle Methoden zur Bewältigung von Rechtsstreitigkeiten sind gleich simpel und effizient, daher ist es wichtig die Unterschiede zu kennen und die richtige Methode anzuwenden“, so Rudolf Pistora, Global Sales Director von PlanRadar.

Traditionelle Methoden wie regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter, Überprüfungen durch unabhängige Dritte, Rechtsberatungsdienste und Schlichtungen oder Versicherungen haben „selbstverständlich ihre Berechtigung“, so Pistora weiter: Sie seien aber mit hohen Kosten und Komplexität verbunden, erfordern hohen Ressourceneinsatz und „führen oft zur Veränderung von Arbeitsprozessen, was sie aufgrund des mit der Implementierung verbundenen Aufwands weniger attraktiv macht. Eine Baumanagementsoftware bietet dahingehend einfachere und effizientere Lösungen.“ Ein wesentliches Merkmal geeigneter digitaler Lösungen ist laut Pistora die Fähigkeit, unveränderliche Datensätze zu erstellen, was vor Gericht unschätzbaren Wert habe, da sie einen „digitalen Prüfpfad bieten, der jeder rechtlichen Prüfung standhält“.