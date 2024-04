Liz Lux übernimmt HR bei Gutschein-Anbieter Edenred

Wien. Liz Lux wird Head of People & Culture bei Edenred, einem Anbieter von Mitarbeiter-Benefits.



Edenred Österreich, digitale Plattform für Dienstleistungen und Bezahllösungen wie Mitarbeiter-Benefits in Form von digitalen Gutscheinen, holt HR-Profi Liz Lux ins Unternehmen, wie es in einer Aussendung heißt: Sie Sie verantwortet demnach künftig das People Development und werde in der Funktion als Head of People & Culture die Weiterentwicklung der Organisation und der Teammitglieder vorantreiben. Im Bild: Liz Lux mit Edenred Österreich-Geschäftsführer Christoph Monschein.

Die Laufbahn

Lux bringe mehr als 20 Jahre Erfahrung in allen Bereichen der HR mit, darunter auch für Startups und Konzerne. Sie war laut den Angaben für Fluggesellschaften, im Consulting-Bereich, im Bankwesen, in der Öl- und Gasindustrie, in der Softwareentwicklung sowie im medizinischen Bereich tätig. Darüber hinaus ist Lux als Coachin und HR-Beraterin selbstständig.