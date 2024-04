Versicherer HDI baut Vertrieb um, Roman Weber wird Chef

Versicherer & Management. Roman Weber übernimmt die Vertriebsleitung der HDI Versicherung AG in Österreich. Die Zahl der Vertriebsregionen wird reduziert.



Mit 01.05.2024 übernimmt Roman Weber im Zuge einer internen Umstrukturierung die Vertriebsleitung der HDI Versicherung AG. Es wird eine zentrale Vertriebsabteilung für Retail und Industrie geschaffen, die direkt an den Vorstand berichtet, so eine Aussendung.

Die neue Struktur

Der neue Vertriebschef Mag. Roman Weber blicke auf langjährige Erfahrung im Industrieversicherungsbereich zurück. Nach Abschluss des Studiums der Rechtswissenschaften startete er beruflich in der Versicherungsbranche und war ab 2004 bei Gerling als Haftpflichtspezialist beschäftigt. Nach Übernahme von Gerling durch HDI Versicherung AG habe er seine Erfahrungen eingebracht und die Sparte Haftpflicht mitgestaltet.

Nun übernimmt Weber im Zuge der Schaffung einer zentralen Vertriebsabteilung zusätzlich zu der Leitung seines bisherigen Bereiches Industrie-Vertrieb die Vertriebsverantwortung für Retail.

Im Zuge dieser Reorganisation werden die österreichweiten Vertriebsregionen neu definier und sind dem Vertriebsleiter unterstellt, so HDI. Die Regionen werden demnach per 01.05.2024 wie folgt zusammengefasst:

Region Nord/Ost – Wien, Niederösterreich, Burgenland und Oberösterreich – wird von Regionsleiter Thomas Krammel übernommen, der seit 2008 bei HDI beschäftigt ist und seit Herbst 2023 die Landesdirektion Oberösterreich leitet.

Region Süd – Steiermark, Kärnten und Osttirol – wird von Regionsleiter Andreas Türk übernommen, der seit 1998 bei HDI beschäftigt ist und seit 2005 die Landesdirektion Steiermark innehat.

Region West – Salzburg, Tirol und Vorarlberg – wird von Regionsleiter Daniel Kljma geleitet, der seit 2004 bei HDI beschäftigt ist und zusätzlich zu den bisherigen Landesdirektionen Tirol (seit 2011) und Vorarlberg (seit 2018) die Verantwortung für die Landesdirektion Salzburg übernimmt.

Die Kundenbüros sowie die Zulassungsstellen in den Bundesländern bleiben erhalten und bieten Kund:innen wie gewohnt Informationen, persönliche Beratung und weitere versicherungsrelevante Services vor Ort, heißt es.

Der bisherige Landesdirektor für Kärnten und Osttirol Michael Dick, seit 1999 bei HDI, werde zukünftig die Leitung der Vermittlergruppen, Vertriebscontrolling und -administration sowie Querschnittsthemen bezüglich Vertriebsaufgaben übernehmen und wird in seiner neuen Funktion in die neue Vertriebsabteilung direkt unter der Vertriebsleitung eingegliedert.

Landesdirektorin für Salzburg Claudia Felice-Koller und Landesdirektor für Region Ost Erich Riebenbauer verabschieden sich im Laufe des Jahres 2024 in den wohlverdienten Ruhestand, heißt es weiter. Die Übergabe der Agenden erfolge bereits mit 01.05.2024. Bis zu ihren Pensionierungen werden sie koordinierend unterstützen.

Das Statement

„Wir danken Frau Claudia Felice-Koller für ihren langjährigen Einsatz in der HDI Versicherung, für den Aufbau und die Leitung der Landesdirektion in der Region Salzburg. Herrn Erich Riebenbauer möchten wir ebenfalls für die langjährige Zusammenarbeit und alle Beiträge, die gemeinsam mit seinem Team in Ostösterreich geleistet wurden, danken“, so HDI-Vorstandsvorsitzender Thomas Lackner: „Um unsere Strategie erfolgreich umzusetzen, werden wir mit einer gebündelten Vertriebsstruktur einen Fokus auf die optimale Servicierung unserer Vertriebspartner:innen und Kund:innen sowohl im Retail- als auch im Industriesegment setzen. So wollen wir die vertrieblichen Abläufe noch effizienter gestalten. Damit sichern wir eine hohe Servicequalität und rasche Entscheidungswege.“