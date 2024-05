Freshfields ernennt 14 neue Counsel in Österreich und Deutschland

Wirtschaftskanzleien. Anwaltssozietät Freshfields hat im deutschsprachigen Raum ingesamt 14 neue Counsel ernannt. In Wien wird Dora Rendessy Counsel im Bereich Gesellschaftsrecht.

Die Wirtschaftskanzlei Freshfields hat weltweit 40 neue Counsel ernannt, darunter 14 in Deutschland und Österreich. Die Ernennungen erfolgen laut einer Aussendung zum neuen Geschäftsjahr ab dem 1. Mai 2024.

Dora Rendessy aus dem Wiener Büro wird Counsel im Bereich Gesellschaftsrecht und M&A. Sie ist auf Umstrukturierungen, Corporate Governance, Nachhaltigkeitstransformation sowie Nachfolgeplanung und Stiftungsrecht spezialisiert. Komplexe, überregionale gesellschaftsrechtliche Transaktions- und Strukturthemen gewinnen „angesichts der Herausforderungen im Bereich Compliance und Nachhaltigkeitstransformation aktuell besonders an Dynamik“, so Konrad Gröller, Office Managing Partner der Kanzlei in Wien.

Der Werdegang

Dora Rendessy ist seit 2011 bei Freshfields und Teil der Global Transactions Gruppe. Sie berät Mandanten im Bereich Gesellschaftsrecht mit besonderem Fokus auf gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen. Darüber hinaus ist sie auf Nachfolgeplanung, Stiftungsrecht und auf die Betreuung von Private Clients spezialisiert. Rendessy studierte Rechtswissenschaften in Wien und Stockholm.

13 neue Counsel in Deutschland

In Deutschland hat Freshfields insgesamt 13 neue Counsel ernannt: Petra Eckert, Julia Elser, Stuti Gadodia, Maximilian Menn, Alexander Monro und Nils-Johannes Wernitzki im Bereich Dispute Resolution, Stephan Dorn im Bereich Dispute Resolution IP, Mesut Korkmaz, Timo U. Piller und Simon Stepper im Bereich Global Transactions, Celine Zeng in der Praxisgruppe Global Transactions Finance, Angela Husfeldt im Bereich Global Transactions Real Estate und Sarah Rohmann im Bereich People & Reward.