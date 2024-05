Risiken für die Firma erkennen und vermeiden: BMD Unternehmertagung

Business & Events. Um das Erkennen von Unternehmensrisiken geht im Vortrag von Andreas Wurmitzer bei der BMD Unternehmertagung 2024: Chefs und Chefinnen von KMUs lernen, wie sie vorbeugen können.



Risikomanagement umfasst das systematische Erkennen, Erfassen und Bewerten von Risiken für Ihren Geschäftsbetrieb, so die Veranstalter: In der Hektik des Arbeitsalltags ist man sich oft unscheinbarer Risiken nicht bewusst – doch damit riskiert man viel, heißt es: In dem Vortrag erhalten die Teilnehmenden am Unternehmertag – neben Unternehmern sind auch (leitende) Mitarbeiter angesprochen – einen Leitfaden für KMUs für vorbeugende Maßnahmen.

Die Veranstaltung

Am 7. und 8. Mai 2024 stehen bei der Unternehmertagung von BMD aktuelle Business-Themen im Fokus, so die Veranstalter: Dazu gehört „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“, „Stolpersteine der Vermietung & Verpachtung“, „Bring Your Own Device – aber verseuche mir nicht mein Unternehmen“, „Bilanz lesen zwischen den Zeilen“, „3 Fehler vielbeschäftigter Menschen“ u.a. Der jährliche BMD-Event verbindet dabei Fortbildung mit einer „lässigen Umgebung“, verspricht BMD Akademie-Leiter Roland Beranek: Die Location ist Scheiblhofer The Resort Andau am Neusiedler See.