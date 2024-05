Zwei neue Partner bei Anwaltssozietät Müller Partner

Wien. Anwaltskanzlei Müller Partner hat Christoph Gaar und Roman Gietler zu neuen Partnern ernannt. Beide sind seit 2016 in der Kanzlei tätig und auf Baurecht spezialisiert.

Die Wiener Anwaltskanzlei Müller Partner hat zwei neue Partner ernannt. Christoph Gaar und Roman Gietler, die beide seit 2016 in der Kanzlei tätig sind, verstärken laut einer Aussendung das Team der Partner im Bereich Baurecht.

Die Werdegänge

Christoph Gaar startete bei Müller Partner Rechtsanwälte im Jahr 2016. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Baurecht/Claimmanagement, Immobilienrecht, Konfliktlösung/Gerichtsverfahren sowie im Öffentlichen Baurecht. Er ist auf Auseinandersetzungen vor nationalen Gerichten und Behörden spezialisiert. Gaar studierte an der Uni Graz und war vor seiner Zeit bei Müller Partner bei der Anwaltskanzlei Hohenberg Strauss Buchbauer in Graz als Rechtsanwaltsanwärter tätig.

Roman Gietler startete 2016 bei Müller Partner und ist seit 2019 als Rechtsanwalt an Bord. Er ist auf Baurecht, Prozessrecht sowie Sportrecht spezialisiert. Er studierte Rechtswissenschaften und Sportwissenschaften an der Uni Graz und war vor seinem Einstieg bei Müller Partner bei der Anwaltskanzlei Muhri Werschitz in Graz als Associate tätig.