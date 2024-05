Nespresso Österreich ernennt Chefinnen für HR und Marketing

Wien. Corinna Gerl leitet als Human Resources Director die Personalagenden von Nespresso Österreich. Simone Reeh wird Marketing Director.

Corinna Gerl und Simone Reeh erweitern das Management-Team von Nespresso Österreich in den Bereichen HR und Marketing, heißt es in einer Aussendung. „Corinna Gerl und Simone Reeh werden mit ihrem fundierten Know-how unsere zukunftsorientierte Ausrichtung als Arbeitgeber und Brand maßgeblich vorantreiben“, so Daniel Schneider, Geschäftsführer von Nespresso Österreich.

Die Werdegänge

Corinna Gerl wird neue Human Resources Director bei Nespresso Österreich. Zuletzt war sie Head of Human Resources und Prokuristin bei Sochor. Davor war sie in verschiedenen Funktionen bei den Handelsunternehmen KiK, Peek & Cloppenburg und Hofer tätig.

Simone Reeh übernimmt die Position der Marketing Director für B2C und B2B. Reeh ist seit 2015 in unterschiedlichen Marketing-Positionen bei Nespresso Österreich. Sie ist auf unter anderem auf Markenentwicklung, Erlebnismarketing, Marktforschung und Innovationsmanagement spezialisiert und war vor Ihrem Einstieg bei Nestlé unter anderem bei Unilever und Heineken in Österreich, UK und Neuseeland tätig.