BMD Steuerberatertagung zu KI-Umwälzungen, Sicherheitsgefahren und mehr

Info-Events. Um KI als Gamechanger für Steuerberater geht es bei der BMD Steuerberatertagung ab 22.5.2024 ebenso wie um Zeitaufzeichnungen, Vereine als Klienten, die Gefahr durch private Handys & Notebooks in der Kanzlei – und die persönliche Energie.



Die BMD Steuerberatertagung 2024 rückt Effizienzsteigerungen und neue technische Entwicklungen wie KI in den Mittelpunkt, so die Veranstalter: Der zweitätige Event im Scheiblhofer The Resort Andau beschäftigt sich am ersten Tag konkret mit folgenden Themen:

Der Verein als Klient der Kanzlei (Christian Oberkleiner, Nicole Obentraut): Dabei geht es u.a. um die Gemeinnützigkeit; Rechnungslegung und -prüfung; Rolle der Funktionäre u.a. im Bezug auf Lohnsteuer, Sozialversicherung und Arbeitsrecht; spezielle Fragen bei Sportvereinen; Abgrenzung unentbehrlicher Hilfsbetrieb / entbehrlicher Hilfsbetrieb / Gewerbebetrieb). Das Gemeinnützigkeitsreformgesetz 2023 wird berücksichtigt.

Zeitaufzeichnungen beim Klienten (Sabine Dittrich): Hier geht es u.a. darum, innerhalb welcher Grenzen die“Zeitwirtschaft von Kanzleien übernommen werden kann; ob eine Zeitwirtschaft via Portal angeboten werden kann; um Alternativmöglichkeiten von Zeiterfassungen und um Automatisierungen in Bezug auf Erfassung der Ergebnisse aus der Zeitwirtschaft in der Lohnverrechnung)

Zeiterfassung und Reisekosten via App BMD Go für Klienten (Hannes Ecker): BMD Go – für wen? Zeiterfassung Reisekostenerfassung Unterschiede BMD Com – BMD Go – my BMD Com

BMD Geschäftsführer Markus Knasmüller wirft am Abend des ersten Veranstaltungstags einen Blick in die Zukunft, betrachtet Trends und strategische Ausrichtung u.a.

Die neuen Trends am zweiten Tag

Am zweiten Tag geht es weiter mit Technik und Tipps: