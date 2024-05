Lawchampions: Neue Juristen-Konferenz setzt auf Soft Skills

Wien. Am 20. Juni findet erstmals die Konferenz „Lawchampions“ statt, organisiert von Legado-Gründerin Karin Schmollgruber. Thema sind Soft Skills und Selbstmarketing für Anwälte.

Lawchampions ist eine neue Konferenz für Rechtsanwälte und Unternehmensjuristen und findet am 20.6.2024 im 25hours Hotel in Wien statt. Die Themen reichen laut den Angaben von Resilienz und mentaler Stärke über Legal Innovation und C-Level-Kommunikation bis hin zu Personal Branding und Networking.

„Um gegenüber der Künstlichen Intelligenz wettbewerbsfähig zu bleiben, wird es für Juristinnen und Juristen immer wichtiger, ihre Soft Skills weiterzuentwickeln“, so Karin Schmollgruber, Eigentümerin der Agentur Legado für Kanzleimarketing und Initiatorin der Konferenz. Als Beraterin für Anwaltsmarketing beobachtet sie in der Rechtsbranche eine „steigende Bereitschaft, in die Sichtbarkeit zu investieren“.

Networking und interaktive Sessions

Laut Schmollgruber unterstützt die Konferenz Teilnehmende dabei, ihre eigene Positionierung „zu entwickeln und zu schärfen“. Lawchampions soll zudem das Netzwerken fördern. Die zahlreichen juristischen Netzwerke seien oft zu starr und zu fragmentiert, so Schmollgruber. Mit neuen Networking-Formaten und interaktiven Sessions will sie eine Alternative bieten.

Juristin Schmollgruber berät Anwälte seit 2013 in den Bereichen Marketing und Business Development und war zu diesen Themen zuvor auch schon inhouse bei Wirtschaftskanzleien aktiv. Sie ist Autorin des im Fachverlag Manz erschienenen Buchs „Selbstmarketing für Anwältinnen und Anwälte“.