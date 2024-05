„City Tower Vienna“ mit Gerichten wird verkauft: Die Berater

Wien. Euro Real Estate kauft den City Tower Vienna, auch bekannt als Justizzentrum Wien Mitte. Beraten haben EHL, Schönherr, TPA, Wolf Theiss u.a.

Schönherr hat die Euro Real Estate Holding beim indirekten Erwerb des City Tower Vienna (Justizzentrum Wien Mitte) über die United Benefits Holding von der Immofinanz AG beraten, heißt es in einer Aussendung. Die Euro Real Estate Holding repräsentiert die Immobiliensparte des Familienbüros Wilhelm von Finck.

Bei der Transaktion zeichnete die United Benefits Holding mit ihren Töchtern für das Deal Sourcing, die Strukturierung und Finanzierung sowie die Due Diligence und die Vertragsverhandlungen verantwortlich; betreut wurde sie von Immobiliendienstleister EHL. Schönherr beriet rechtlich, auch die TPA Unternehmensberatung (Tax), United Climate (ESG Check) und Salzmann Capital (Finanzierung) waren involviert.

Die Immobilie

Mit einem Kaufpreis von über 150 Mio. Euro stelle der Erwerb die bisher größte Büroimmobilientransaktion auf dem österreichischen Markt im Jahr 2024 dar. Das Bürogebäude umfasst eine vermietbare Fläche von ca. 26.600 m² und beherbergt das Handelsgericht Wien, das Bezirksgericht für Handelssachen und das Bezirksgericht für Wien, Innere Stadt.

Die Berater

Das Schönherr-Team, das die Euro Real Estate Holding beriet, bestand aus Clemens Rainer (Partner), Michael Lagler (Partner) und Markus Buchleitner (Rechtsanwalt). Der Due-Diligence-Prozess wurde von Christoph Jirak (Rechtsanwalt), Yvonne Kraudinger (Rechtsanwaltsanwärterin) und Jutta Mayer (Rechtsanwaltsanwärterin) unterstützt. Zu den Finanzierungsaspekten berieten Laurenz Schwitzer (Partner) und Mate Kovacs (Rechtsanwalt; beide Leitung) sowie Miriam Simsa (Partner), David Trojer (Rechtsanwaltsanwärter) und Eva Arene (Rechtsanwaltsanwärterin).

Verkäufer Immofinanz wurde von Jank Weiler Operenyi (Partnerin Gabriele Etzl und Team) beraten.

Die UniCredit Bank Austria AG wurde von Wolf Theiss (Partner Leopold Höher und Marika Lomashvili und Teams) beraten.

Die Statements

„Es war eine anspruchsvolle Transaktion in einem sehr schwierigen Marktumfeld. Dank hervorragender Teamarbeit und Kooperation aller Beteiligten konnte die Transaktion erfolgreich abgeschlossen werden“, so Michael Lagler, Leiter der Praxisgruppe Immobilienrecht bei Schönherr, in einer Aussendung.

„Die besondere Struktur der Transaktion sowie das Vorkaufsrecht zugunsten der Republik Österreich machten diese Immobilientransaktion zu einer der komplexesten der letzten Jahre in Österreich“, so Clemens Rainer, der das Schönherr-Team gemeinsam mit Michael Lagler leitete.