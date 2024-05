Görg gründet „Legal Tech Transformation Unit“ mit Arkadiusz Rzepka

Wirtschaftskanzleien. Kanzlei startet eine kanzleieigene Legal Tech & Digital Transformation Unit. Chef ist Arkadiusz Rzepka, der zuvor u.a. das Legal Tech-Center von GSK Stockmann geleitet hat.

Die Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten – eine der großen deutschen Wirtschaftskanzleien – treibt mit der Gründung einer kanzleieigenen Legal Tech & Digital Transformation Unit die Digitalisierung in der Rechtsberatung voran, heißt es in einer Aussendung: Die neue Einheit werde die bestehenden Digitalisierungsaktivitäten der Kanzlei bündeln und mithilfe fortschrittlicher Technologien wie Künstlicher Intelligenz (KI) weiterentwickeln.

Die Aufgaben

Ähnliche Schritte haben zuvor auch andere Wirtschaftskanzleien gesetzt. Bei Görg sieht man laut den Angaben vor allem die Themenbereiche Office Tech, Legal Tech und Künstliche Intelligenz (KI) als spannend für die neue Einheit an. Ziel sei, Mandanten einen klaren Mehrwert zu bieten.

Aktuell bietet Görg bereits ein digitales Hinweisgebersystem an, darüber hinaus stehe Mandanten zur Unterstützung arbeitsrechtlicher Restrukturierungsmaßnahmen ein von Görg entwickeltes digitales Tool zur Verfügung. Aktuell arbeite die Kanzlei an rund einem Dutzend weiterer digitaler Projekte, u.a. in den Bereichen M&A, Vergaberecht und Insolvenzverwaltung.

Die Besetzung

Seit dem 1. Mai 2024 ist Arkadiusz Rzepka in der neu geschaffenen Position als Leiter Legal Tech & Digital Transformation bei Görg tätig. Zu seinen bisherigen Karrierestationen zählt u.a. Wirtschaftskanzlei GSK Stockmann, wo er laut früheren Angaben 2022 die Leitung des „Competence Center Digitalisierung“ übernommen hat.

Gemeinsam mit seinem Team, bestehend aus Legal Tech Experten, Projektmanagern und Legal Engineers, werde Rzepka die Digitalisierungsprojekte von Görg vorantreiben und standortübergreifend sowie interdisziplinär umsetzen, so die Kanzlei. Görg-Partner Tobias Riethmüller begleite seitens der Kanzleipartnerschaft die Unit.

Das Statement

Görg-Partner Christian Wolf, im Management der Sozietät u.a. zuständig für IT, wird zitiert: „Die Gründung der Legal Tech & Digital Transformation Unit markiert einen wichtigen Meilenstein im Rahmen des digitalen Innovationsprozesses bei Görg. Wir freuen uns sehr auf die Arbeit mit Arkadiusz Rzepka und seinem Team“.