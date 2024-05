TeamDrive kauft US-Firma Synqion, will Kunden mit DSGVO locken

Cloud-Anbieter. Die deutsche TeamDrive Systems GmbH hat US-Clouddienst Synqion übernommen. US-Kunden will man mit EU-Datenschutz und sicherer Verschlüsselung locken.



Die deutsche TeamDrive Systems GmbH hat den US-Clouddienst Synqion zu 100 Prozent übernommen, teilt der Cloud-Anbieter in einer Aussendung mit. Dadurch kommen die US-Nutzer von Synqion in den Genuss des hohen Datenschutz- und Datensicherheitsniveaus nach EU-Standard, heißt es darin.

„Hohes Datenschutzlevel als wesentlicher Pluspunkt“

Für TeamDrive Systems stelle die Übernahme in den USA eine signifikante Ausweitung des internationalen Geschäfts dar. TeamDrive-Geschäftsführer Detlef Schmuck: „Das hohe Datenschutzlevel in Europa stellt in den USA, wo diesem Thema eine deutlich geringere Bedeutung beigemessen wird, einen wesentlichen Pluspunkt dar.“

Die US-amerikanischen Synqion-Nutzer können künftig direkt von Deutschland aus mit dem TeamDrive-Cloudservice bedient werden und haben die Wahl ihre verschlüsselten Daten in den USA oder in Europa zu speichern, heißt es. „Bei uns gilt deutsches Recht und damit das hohe Datenschutzniveau der Europäischen Union“, so Schmuck. Er verweist außerdem auf die Zero-Knowledge-Architektur, die seinen Systemen zugrunde liege: Es werde automatische Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingesetzt, der Anbieter selbst habe keinerlei Zugangsschlüssel zu den Datenbeständen seiner Kundschaft.

Ohne Schlüssel bleiben Patriot Act und Cloud Act außen vor

Daher sei man selbst auf offizielle Anfrage von Behörden oder im Fall von richterlichen Beschlüssen nicht in der Lage, Schlüssel zu den Daten der Kunden auszuhändigen. Das schütze die Daten der User insbesondere in den USA, wo US-Unternehmen gemäß dem Patriot Act personenbezogene Daten auf Verlangen an US-Behörden herausgeben müssen. Auch der Cloud Act der Trump-Regierung, wonach US-Firmen auch Zugriff auf ausländische Server gewährleisten müssen, sei in diesem Fall rechtlich wie technisch wirkungslos.