Tiroler Anwaltskanzlei CHG feiert 25 Jahre und neues Meeting Center

Innsbruck. Wirtschaftskanzlei CHG feierte ihr 25-jähriges Kanzleijubiläum und eröffnet ein neues Meeting Center. CHG-Partner Andreas Grabenweger ist Benko-Masseverwalter.

Die Innsbrucker Rechtsanwaltssozietät CHG Czernich hat ein neues Meeting Center im Zentrum von Innsbruck eröffnet und gleichzeitig das 25-jährige Bestehen der Kanzlei gefeiert. CHG Rechtsanwälte wurde im Jahr 1999 von Dietmar Czernich gegründet und beschäftigt laut den Angaben derzeit 30 Juristen.

Masseverwalter im Benko-Konkursverfahren

Die Kanzlei ist auf Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, Bankenrecht, Immobilienrecht und Vergaberecht spezialisiert. CHG-Anwalt und Partner Andreas Grabenweger wurde unlängst vom Landesgericht Innsbruck zum Masseverwalter im Konkursverfahren über das Vermögen von Signa-Gründer René Benko ernannt. Benko ist dabei zur Gläubigerversammlung persönlich erschienen, von den 30 Gläubigern wurden Forderungen in einer Gesamthöhe von rund 2 Milliarden Euro angemeldet.

Neues Meeting Center

Neben dem Hauptsitz in Innsbruck unterhält Kanzlei CHG Büros in Wien, Vaduz (Liechtenstein), Bozen (Italien) und St. Johann/Kitzbühel. Nun wurde ein neues Meeting Center im Zentrum von Innsbruck eröffnet.

„Unser Meeting Center wurde entwickelt, um unseren Mandanten eine noch professionellere Atmosphäre am Puls der Zeit zu bieten. Die Räumlichkeiten erstrecken sich auf zwei Etagen und bieten Platz für Besprechungen aller Art, von vertraulichen Verhandlungen bis hin zu größeren Team-Meetings. Das Meeting Center steht nicht nur unseren Anwälten zur Verfügung, sondern auch unseren Mandanten, die hier die Möglichkeit haben, in diskreter und professioneller Umgebung mit uns zusammenzuarbeiten“, so Partner Daniel Tamerl, Leiter der Praxisgruppe Banking & Finance bei CHG. Rund 150 Gäste folgten der Einladung.