Altimeter investiert in KI-Start-up Parloa mit Gleiss Lutz

Deutschland/USA. Kanzlei Gleiss Lutz berät US-Investmentgesellschaft Altimeter Capital bei einem Investment in das Berliner KI-Start-up Parloa.

Parloa erhält im Rahmen einer Series-B-Finanzierungsrunde, angeführt von Altimeter Capital, insgesamt 62 Millionen Euro, heißt es in einer Aussendung der beratenden Kanzlei Gleiss Lutz.

Das Zielunternehmen

Das 2017 gegründete KI-Start-up Parloa hat eine auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Plattform zur Automatisierung von Kundenkommunikation entwickelt. Damit schaffe Parloa einen KI-basierten Kundenservice, natürlich klingende Gespräche mittels generativer KI zu führen und löse so eine Vielzahl von Kundenanfragen in mehr als 80 Sprachen schnell und automatisiert. Das Kapital aus der Finanzierungrunde soll die Produktentwicklung sowie den Markteintritt in den USA und in anderen Ländern weiter vorantreiben, heißt es.

Das Beratungsteam