Kanzlei LeitnerLaw berät 3GSM bei Verkauf an Rocscience

Graz. LeitnerLaw Rechtsanwälte hat die 3GSM GmbH bei der Veräußerung ihrer Anteile an das kanadische Unternehmen Rocscience beraten. Ziel sei Wachstum im Bereich geotechnische Industrie.

Seit 2002 hat sich die Grazer 3GSM GmbH als Pionier in der Entwicklung und Vermarktung von 3D-Geosoftware für den Berg-, Tunnel- und Felsbau etabliert, heißt es in einer Aussendung: Heute haben 3GSM-CEO Andreas Gaich und seine Kolleginnen und Kollegen laut den Angaben einen Kundenstamm in über 50 Ländern.

Nun erwerbe Rocscience, ein führender Anbieter geotechnischer Software mit Sitz in Toronto (Kanada) im Rahmen einer strategischen Übernahme die Anteile von 3GSM GmbH. Begleitet wurde die Transaktion auf Seiten der 3GSM-Gesellschafter von LeitnerLaw Rechtsanwälte.

Das Beratungsteam

Das Team von LeitnerLaw stand unter der Leitung von Vedran Obradovic (Partner, Corporate/M&A) und umfasste auch die Rechtsanwälte Daniel Lungenschmid und Andrei Demian (beide Corporate/M&A), Oliver-Christoph Günther (Rechtsanwalt, Steuerrecht), sowie Katharina Moldaschl (Rechtsanwaltsanwärterin, Steuerrecht).