KPMG bleibt Mieter von CA Immo am Berliner Kunstcampus

Wirtschaftsprüfer. Die österreichische CA Immo verlängert den Mietvertrag mit KPMG am Standort Berlin Kunstcampus. Der Big Four-Multi ist alleiniger Mieter, das Tower-HQ steht in unmittelbarer Nähe.



Die CA Immo hat in dem „Bürogebäude am Kunstcampus“ in der Berliner Europacity unweit vom Hauptbahnhof den Mietvertrag mit der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über insgesamt rd. 2.800 m² Mietfläche langfristig verlängert, heißt es in einer Aussendung. KPMG ist einer der „Big Four“ (der vier weltweit marktbeherrschenden Wirtschaftsprüfungsmultis) und alleiniger Mieter des Gebäudes.

Sonja Bischoff, Leiterin der CA Immo Berlin: „Die Verlängerung eines solchen Mietvertrages stellt in dem aktuell herausfordernden Marktumfeld keine Selbstverständlichkeit dar. Umso mehr freuen wir uns über diesen Erfolg, denn er spricht sowohl für die hohe Qualität des Gebäudes als auch für die herausragend gute Lage.“

Das Gebäude

Das „Bürogebäude am Kunstcampus“ ist Teil eines von CA Immo im Jahre 2019 fertiggestellten Gebäudekomplexes. Das von Kleihues + Kleihues entworfene Ensemble an der Heidestraße liegt in direkter Nachbarschaft zu weiteren CA Immo Bürogebäuden wie dem MY.B, dem Tour Total, dem Bürogebäude Heidestraße 57, dem Monnet4 und dem erst kürzlich fertiggestellten Hochhaus am Europaplatz (im Bild zu sehen), in dem das Unternehmen KPMG erst vor wenigen Wochen sein neues Berliner Headquarter eröffnet hat. Noch in diesem Jahr plane CA Immo an diesem Standort den Baustart eines weiteren rd. 15.000 m² Mietfläche umfassendes Bürogebäudes in Holzhybridbauweise.