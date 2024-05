Anna Gaich wird neue Partnerin bei Kanzlei ScherbaumSeebacher

Graz. ScherbaumSeebacher ernennt Rechtsanwältin Anna Gaich zur Salary-Partnerin in der Steiermark. Ihre Themen sind Baurecht und öffentliches Recht.



ScherbaumSeebacher freue sich, die Ernennung von Rechtsanwältin Anna Gaich zur Salary-Partnerin mit 1. März 2024 bekanntzugeben, heißt es in einer Aussendung. Salary-Partner sind angestellte Partner einer Wirtschaftskanzlei – im Gegensatz zu Equity-Partnern, die Eigentümer / geschäftsführende Gesellschafter sind.

Die Laufbahn

Mag. Anna Gaich hat Rechtswissenschaften in Graz studiert und ging 2016 bei ScherbaumSeebacher an Bord. Nach ihrer Zeit als Rechtsanwaltsanwärterin ist sie laut den Angaben seit 2020 als Rechtsanwältin mit Schwerpunkt in den Bereichen Bau- und öffentlichem Recht tätig. Sie vertrete und berate neben Mandanten aus dem Bau- und Baunebengewerbe unter anderem Gemeinden, Interessenvertretungen, Planungsgesellschaften und Unternehmen aus der Industrie. Neben ihrer Tätigkeit als Rechtsanwältin ist sie Lektorin an der Fachhochschule Campus 02 und Fachvortragende in den Bereichen Zivil- und öffentliches Recht.

Das Statement

„Anna Gaich als Salary-Partnerin ist nicht nur ein Schritt, unsere hohe Beratungskompetenz weiter zu stärken, sondern auch ein wesentliches Zeichen, dass in unserer Kanzlei ausgebildete Juristinnen und Juristen von uns als Investition in die Zukunft gesehen werden“, so Gründungspartner Georg Seebacher: „Durch ihre langjährige Erfahrung, ihr fundiertes Fachwissen und ihr Engagement ist sie eine ideale Ergänzung unserer Partnerschaft.“