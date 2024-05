Finanzstrafen: Mit Klaus Hübner im Prozess-Simulator und am Kamin

Fortbildung. Training im Moot Court – also simulierte Gerichtsverfahren – soll Steuerberater für Finanzstrafverfahren fit machen, so Veranstalter ASW.



Die Veranstaltung „Praxistraining Finanzstrafrecht mit Moot-Court und Kamingespräch“ soll Steuerberater in der Kunst der Verteidigung in Finanzstrafrechtssachen unterweisen, so Veranstalter ASW. Konkret werden demnach Spruchsenatsverhandlungen und Beschuldigteneinvernahmen simuliert, die Erstellung rechtskonformer (Muster-)Schriftsätze geprobt u.a.

Die Vortragenden

Die Teilnehmer:innen stehen dabei im Verhandlungssaal (Moot Court) und verteidigen Klient:innen gegen die ASW-Finanzstrafrechtsexperten StB Klaus Hübner, WP/StB Alexander Lang und StB / Anwalt Tibor Nagy, heißt es dazu. Im Anschluss gibt es ein Kamingespräch mit einem Richter des Spruchsenats, um das Gelernte zu diskutieren. Die Veranstaltung findet am 23.5.2024 statt.