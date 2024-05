Sozialwirtschaft Österreich: Yvonne Hochsteiner wird Geschäftsführerin

Wien. Yvonne Hochsteiner leitet künftig die Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) mit rund 100.000 Beschäftigten. Vorgänger Walter Marschitz wird Direktor der Apothekerkammer.



Hochsteiner tritt ihr neues Amt mit 1. Juli 2024 an. Als Arbeitsrecht- und KV-Expertin ist sie seit zehn Jahren in der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) tätig und leitete zuletzt die Rechtsberatung, die sie selbst über die vergangenen Jahre aufgebaut hatte, heißt es in einer Aussendung.

Der Verband Sozialwirtschaft Österreich hat rund 600 Mitgliedsorganisationen und verhandelt als Sozialpartner auf Arbeitgeberseite den Kollektivvertrag („SWÖ-KV“) für rund 100.000 Beschäftigte in den Bereichen Pflege, Behindertenbetreuung, Kinderbetreuung, Jugendarbeit, arbeitsmarktpolitische Dienstleistungen und soziale Arbeit.

Die Laufbahn

Hochsteiner, eine studierte Juristin und akademisch geprüfte Businessmanagerin, war zuletzt für die gesamten rechtlichen Belange der Interessenvertretung zuständig. Sie kenne die Sozialwirtschaft und beherrsche „unsere wichtigste Materie – den Kollektivvertrag und die damit zusammenhängenden jährlichen Verhandlungen – bestens“, so SWÖ-Vorsitzender Erich Fenninger. Er danke auch Vorgänger Walter Marschitz für seinen jahrelangen Einsatz: Marschitz trete nach acht Jahren als Geschäftsführer und 23 Jahren als Vorstandsmitglied der SWÖ eine neue Aufgabe in der Gesundheitswirtschaft an.

Marschitz wird konkret Kammeramtsdirektor bei der Österreichischen Apothekerkammer: Er tritt gleichzeitig mit Elisabeth Zimmerer im neuen zweiköpfigen Direktorium der Kammer sein Amt an. Die Apothekerkammer ist die gesetzliche Berufsvertretung für die rund 7.000 Apotheker:innen in Österreich.