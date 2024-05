Taylor Wessing holt Sabine Meister für Öffentliches Recht

Wien. Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing hat Anwältin Sabine Meister an Bord geholt. Sie soll im Büro in Wien ein neues Team für Öffentliches Recht aufbauen.

Die Rechtsanwaltskanzlei Taylor Wessing baut in ihrem Büro in Wien ein neues Team für Öffentliches Recht auf. Aus diesem Grund hat die Sozietät die Rechtsanwältin Sabine Meister ins Boot geholt, heißt es in einer Aussendung.

„Wir haben die Entscheidung, dem Öffentlichen Recht im Rahmen unseres Portfolios eine größere Bedeutung einzurichten als bisher, sehr bewusst getroffen und haben in Sabine Meister die ideale Besetzung für diesen Plan gefunden. Wir reagieren mit diesem strategischen Schritt ganz klar auf stetig zunehmende Reglementierungen in zahlreichen Bereichen einerseits und das sehr kompetitive Marktumfeld andererseits“, so Raimund Cancola, CEE Managing Partner bei Taylor Wessing: „Mit dem hinzugewonnen Know-how können wir einen neuen Kreis an potenziellen Klienten ansprechen und gleichzeitig unseren bestehenden Mandanten zusätzliche Expertise anbieten.“

Der Werdegang

Sabine Meister studierte Rechtswissenschaften an der Uni Wien und ist seit 2014 als Rechtsanwältin zugelassen. Vor ihrem Einstieg bei Taylor Wessing war sie unter anderem in den Anwaltskanzleien Lindner Stimmler und E+H Rechtsanwälte im Team für Öffentliches Recht tätig.

Ihre Tätigkeitsschwerpunkte umfassen laut den Angaben neben dem öffentlichen Wirtschaftsrecht auch das Vergaberecht. Zusätzlich zu Vertretung und Betreuung von Mandanten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten ist sie demnach auf die Sektoren Energie, Industrie sowie Infrastruktur spezialisiert und berät Gemeinden, Städte und Kammern.