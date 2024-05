Öffentliche Hand: Neuer Chef für das Bezirksamt Liesing

Wiens Magistrat. Klaus Oblasser ist der neue Leiter des Bezirksamts für den 23. Bezirk. Er war zuvor für Kanzleien, Gerichte und das Land NÖ tätig.

Am Donnerstag, 16.05.2024, wurde im Festsaal der BV 23, Klaus Oblasser zum neuen Leiter des Bezirksamts für den 23. Bezirk bestellt, teilt die Stadt Wien in einer Aussendung mit. Bei der Überreichung des Bestellungsdekrets durch Magistratsdirektor Dietmar Griebler waren auch Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky, der Liesinger Bezirksvorsteher Gerald Bischof sowie Gewerkschafterin Angela Lueger (stv. Vorsitzende, younion_Die Daseinsgewerkschaft) dabei.

Die Laufbahn

Klaus Oblasser hat Jus an der Uni Wien studiert und war während des Studiums u.a. am Straflandesgericht (als Rechtshörer), am Juridicum (als Studienassistent) und bei einer Rechtsanwaltskanzlei (als studentischer Mitarbeiter) tätig, heißt es dazu. Im Zuge seines Jusstudiums absolvierte Oblasser auch ein Auslandssemester in Oslo.

Nach Stationen als Verwaltungspraktikant beim Amt der NÖ Landesregierung und Rechtspraktikant am Bezirksgericht in Hernals trat Oblasser im Dezember 2013 in den Dienst der Stadt Wien ein. Im Rahmen der damaligen Job-Rotation war er als Ausbildungsjurist im MBA 9, in der MA 64 und im MBA 12 eingesetzt. In der Folge wechselte er wieder in die MA 64, wo er zunächst als juristischer Referent und ab Oktober 2019 als Leiter der Stabstelle Legistik tätig war. Nun übernimmt Oblasser mit sofortiger Wirkung die Bezirksamtsleitung für Liesing.