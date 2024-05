Pharma-Gigant Novo Holdings erwirbt Single Use Support: Die Berater

Kufstein. Novo Holdings erwirbt die Mehrheit an Single Use Support, einem Tiroler Dienstleister für die Pharmaindustrie: Beraten haben Binder Grösswang, Dorda, E+H, Kirkland Ellis, Kroman Reumert und Linklaters.



Single Use Support GmbH ist ein Scaleup-Unternehmen mit Sitz in Kufstein (Tirol, Österreich). Gegründet von Johannes Kirchmair und Thomas Wurm im Jahr 2017, bietet Single Use Support Flüssigkeitsmanagement-Produkte und Dienstleistungen rund um Single-Use-Technologien für die Pharmaindustrie an. Seit 2020 ist Danaher Corporation Minderheitsaktionär von Single Use Support.

Die Übernahme

Nach Abschluss eines kompetitiven Bieterprozesses haben die drei Gesellschafter einen Kaufvertrag über eine Mehrheitsbeteiligung von etwa 60% an Single Use Support mit Novo Holdings A/S abgeschlossen, heißt es in einer Aussendung der beratenden Wirtschaftskanzlei E+H. Dabei hat E+H die Gründer von Single Use Support beraten. Danaher hatte Kirkland & Ellis sowie Binder Grösswang zur Seite. Novo Holdings wurde von Kroman Reumert und Dorda betreut, kartellrechtlich war auch Linklaters aktiv. Der Vollzug der Transaktion unterliege den üblichen behördlichen Genehmigungen.

Novo Holdings ist eine Holding- und Investmentgesellschaft, die die Vermögenswerte der Novo Nordisk Foundation verwaltet. Sie ist Mehrheitsaktionär von Novo Nordisk A/S und Novonesis A/S (ehemals Novozymes A/S) und investiert weltweit im Bereich Life Sciences. Zum Jahresende 2023 verfügte Novo Holdings laut den Angaben über ein Gesamtvermögen von 149 Mrd. Euro.

Die Aufgabe

E+H, unter der Führung von Peter Winkler, Philipp Schrader und Clemens Lanschützer, beriet die Gründer Johannes Kirchmair und Thomas Wurm und hatte die rechtliche Leitung und Koordination bei der Vorbereitung und Durchführung des Bieterprozesses und der Transaktion inne, heißt es weiter. Peter Winkler, Partner bei E+H, gratuliert den Gründern zum „Aufbau dieses tollen Unternehmens“: Die Transaktion sei ein weiterer Beweis, dass „auch in Österreich die Gründung und der Aufbau von Unternehmen möglich ist, die weltweites Interesse auf sich ziehen und bemerkenswerte Exits ermöglichen“.

Bei Dorda waren im Transaktionsteam: Martin Brodey (Partner, M&A), Bernhard Rieder (Partner, Gesellschaftsrecht), Patricia Backhausen (Rechtsanwältin, M&A) und Aleksandra Hübl-Langer (Rechtsanwaltsanwärterin, M&A). Der finanzierungsrechtliche Teil der Transaktion wurde von Tibor Varga (Partner, Finanzierungen) begleitet. Heinrich Kühnert (Partner, Kartellrecht) und Mirko Marjanovic (Rechtsanwaltsanwärter, Kartellrecht) waren im Rahmen der von Linklaters geleiteten kartellrechtlichen Betreuung der Transaktion für den österreichischen Teil verantwortlich, heißt es dazu.

