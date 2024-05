Neue Anwälte für Finanzen und Arbeitsrecht bei Baker McKenzie

Wien. Sophie Loidolt und Balint Ozsvar sind jetzt Anwälte im Wiener Büro von Baker McKenzie. Ihre Themen sind Banking/Finance sowie Arbeitsrecht.



Balint Ozsvar (32) ist seit Februar 2020 Teil des Banking/Finance Teams rund um Georg Diwok im Wiener Büro von Baker McKenzie und steige mit 22. Mai zum Rechtsanwalt auf. Ozsvar ist laut den Angaben auf Finanzierungstransaktionen spezialisiert und berate österreichische und internationale Banken und Kreditnehmer.

Zu seinen Schwerpunkten zählen Projekt-, Immobilien- und Akquisitionsfinanzierungen. Darüber hinaus verfügt er über Erfahrung in der Beratung von Finanzinstituten und Fintechs in Fragen der Bankenregulierung. Zuvor war er bei einer Rechtsanwaltskanzlei und inhouse im Bereich Commercial Real Estate Finance bei einer österreichischen Bank tätig. Er hat Wirtschaftsrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) studiert.

Verstärkung im Arbeitsrecht

Sophie Loidolt (31) steige ebenfalls mit 22. Mai zur Rechtsanwältin auf und verstärke die Praxisgruppe Arbeitsrecht um Philipp Maier. Ihren Fokus setze sie besonders auf HR-Transformationsprozesse, arbeitsrechtliche Prozessführung, grenzüberschreitende Personaleinsätze und Arbeitnehmerdatenschutz. Sie ist Fachvortragende zu arbeitsrechtlichen und HR-spezifischen Themen.

Loidolt hat Wirtschaftsrecht und Betriebswirtschaftslehre an der WU studiert und war vor ihrer Tätigkeit bei Baker laut den Angaben als Rechtsanwaltsanwärterin in den Arbeitsrechtpraxisgruppen von Rechtsanwaltskanzleien und als Berufsanwärterin in der Steuerberatung tätig.