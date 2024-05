Webinar mit Prof. Schrank zu Trends im Arbeitsrecht

Online. Arbeitsrechtler Franz Schrank widmet sich in einem Webinar im Juni wieder aktuellen Praxisfragen, darunter Fortbildungskosten und Elternteilzeit.

Am 5. Juni 2024 wird o. Univ.-Prof. Franz Schrank „Aktuelle Antworten aus dem Arbeitsrecht“ in einem Webinar präsentieren, kündigt Fachverlag LexisNexis an.

Der Inhalt

Die Schwerpunkte sind demnach der Anspruch auf Mehrfachbeschäftigung und seine rechtlichen Auswirkungen; die Arbeitszeit und Kostentragung bei konkret joberforderlichen Aus-, Fort- und Weiterbildungen; sowie die (neue) Elternteilzeit und Fragen zur Gleitzeit. Die Veranstaltung ist laut den Angaben teilweise in Paketen wie Lexis360 (je nach Umfang) enthalten.