Juristin Fatma Johnson neu bei den Versicherungsagenten in der WKO

Die Juristin Fatma Johnson verstärkt das Bundesgremium der Versicherungsagenten in der Wirtschaftskammer Österreich. Sie ist in ihrer neuen Funktion für rechtliche Fragen der Mitglieder und des Gremiums zuständig, heißt es in einer Mitteilung.

Begutachtungen und rechtliche Auskünfte

„Wir müssen im Gremium häufig Gesetze formell und informell begutachten und Stellungnahmen dazu abgeben. Umgekehrt gilt es, die Fülle an Neuerungen gut dosiert und mit praktischen Tipps an die Mitglieder weiterzugeben. Ich nehme an Ausschusssitzungen ebenso teil, wie an juristischen Fachveranstaltungen, Messen und Tagungen“, so Johnson.

Johnson ist nicht nur für das Gremium aktiv, sondern stelle ihre juristische Expertise auch den Mitgliedern zur Verfügung: „Die Bereitstellung rechtlicher Auskünfte ist eine zentrale Dienstleistung der WKO.“ Zu diesem Themenbereich zähle auch die Mitarbeit an den rechtlich relevanten Dokumenten der Toolbox auf der Website des Bundesgremiums.