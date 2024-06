AI und Legal Tech: Der Einsatz in Rechtsabteilungen und Kanzleien

Linz/Wien. Die „AI Legal Tech Days“ von Future-Law beleuchteten unlängst den Einsatz von KI in Rechtsabteilungen, Steuer- und Anwaltskanzleien. Gemeinsam mit LexisNexis wurde jetzt auch das Legal Tech Barometer 2024 präsentiert.

Die AI Legal Tech Days wurde von Hypo-Generaldirektor Klaus Kumpfmüller eröffnet, der in seiner Einleitung die Bedeutung von Künstlicher Intelligenz in seinem Unternehmen behandelte. Im Anschluss referierten Sophie Martinetz (Future-Law), Alexander Skribe (Anwalt und Entwickler von Unoy), Peter Forster (Base-IT) und Susanne Mortimore (LexisNexis).

Die Details

Behandelt wurden die Themen:

Was ist AI?

Die Funktionsweise von Chat GPT und anderer KI.

Usecases in der Rechtsbranche.

Tools für Rechtsabteilungen und Anwaltskanzleien.

Wie starten Legal Tech Projekte am besten?

Präsentiert wurden dabei verschiedene AI-Lösungen, die es Fachkräften im Rechtsumfeld ermöglichen sollen bis zu einem Arbeitstag pro Woche einzusparen, so die Vortragenden.

Die Sprecher betonten in diesem Zusammenhang einstimmig, dass KI-Tools den beruflichen Alltag der Mitarbeiter erleichtern, diese jedoch nicht ersetzen werden und, dass die Qualität von KI-Tools maßgeblich vom vorangegangenen Training durch die Nutzer abhängt.

Ein Drittel nutzt KI-Tools

Am 3. Juni 2024 wurden auch die Ergebnisse des „Legal Tech Barometers 2024“ von Future-Law in Wien vorgestellt. An einer Diskussion nahmen Susanne Mortimore (LexisNexis) und Manfred Guttmann (NTB Solution) teil.

Die wichtigsten Ergebnisse der Studie:

46 % der Kanzleien in Österreich gaben an kein Budget für AI-Tools zu haben.

36 % der heimischen Kanzleien verwenden bereits AI-Tools.

43 % sehen Künstliche Intelligenz als Chance.

„Generative AI ist ein riesiges Thema in der Rechtsbranche. Besonders Textentwürfe, Inhaltszusammenfassungen und Rechtsrecherchen per Chatfunktion werden sehnsüchtig erwartet“, so Susanne Mortimore.