Pöttinger übernimmt Roman Mitterer Elektrotechnik mit LeitnerLeitner

Grieskirchen/Kitzbühel. LeitnerLaw Rechtsanwälte und LeitnerLeitner beraten Pöttinger Installations GmbH beim Erwerb der Roman Mitterer Elektrotechnik und Service GmbH.

Die Pöttinger Installations GmbH aus Grieskirchen hat die Roman Mitterer Elektrotechnik und Service GmbH aus Kitzbühel erfolgreich übernommen, so eine Aussendung: LeitnerLaw Rechtsanwälte (Federführung: Oliver-Christoph Günther und Thomas Malle) und LeitnerLeitner haben die Akquisition rechtlich und strategisch begleitet.

Die Übernahme

Die Pöttinger Installations GmbH, ein Familienunternehmen in fünfter Generation unter der Leitung von Georg Pöttinger, stärke durch den Erwerb seine Position in den Bereichen Elektro, Heizung, Sanitär, Lüftung und Klimatisierung. Durch die Übernahme kommt ein Team von 100 Beschäftigten zusätzlich an Bord, die beiden bisherigen Führungskräfte Mario Mitterer und Harald Höller übernehmen als gewerberechtliche Geschäftsführer die Verantwortung für die Leitung der Mitterer Elektrotechnik und Service GmbH.