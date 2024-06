„How to get on the Top“: Women in Law feierte 10-jähriges Bestehen

Wien. Women in Law lud anläßlich des 10-jährigen Jubiläums zu der Veranstaltung „How to get on the Top“. Es referierten Christina Wilfinger (SAP), Katja Tautscher (OMV), Andrea Reithmayer (ÖBB), Erika Stark-Rittenauer (Casinos Austria), Tamara Kapeller (Bawag) und Karin Zipperer (VOR).

Unlängst fand das „10 Jahre Women in Law Summit“ in Kooperation mit dem Institut für Finanzrecht der Uni Wien im Dachgeschoss des Juridicums statt. Das Event stand unter dem Motto „How to get on the Top“.

„Seit einem Jahrzehnt steht Women in Law für die Stärkung, Sichtbarkeit und Zusammenarbeit von Frauen in der Rechtsbranche. Wir sind stolz darauf, dass wir mit diesem Event einen Raum schaffen konnten, in dem Frauen sich vernetzen, austauschen und gemeinsam für mehr Gleichstellung eintreten können“, so Sophie Martinetz, Gründerin von Women in Law.

Die Details