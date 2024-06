Fieldfisher macht Iris Machtinger zum Legal Director

Wien. Iris Alexandra Machtinger wechselt als Legal Director zu Fieldfisher Österreich. Sie ist auf Bau- und Immobilienrecht (Hospitality) spezialisiert.

Bau- und Immorechtsexpertin Machtinger wechselt als Legal Director mit Anfang Juni 2024 zu Fieldfisher, heißt es in einer Aussendung. Die auf Hospitality spezialisierte Rechtsanwältin Machtinger verstärke Fieldfisher als Legal Director im Büro Wien.

Laufbahn und Tätigkeit

Zuvor war Machtinger 18 Jahre lang bei Stapf Neuhauser bzw der Vorgängergesellschaft Neudorfer Rechtsanwälte tätig. Sie habe in ihrer Vergangenheit besonders Hotels, Restaurants und Wohnbauprojekte beraten – vom allgemeinen Zivilrecht über Arbeitsrecht bis zur streitigen Auseinandersetzung um Vertragsverletzungen und Schadenersatzansprüchen.

Thomas Ruhm, Managing Partner von Fieldfisher Austria: „Ich freue mich besonders, dass wir mit Iris Alexandra Machtinger eine weitere Spezialistin für Fieldfisher gewinnen konnten – und dass wir mit ihr als Legal Director die international tätige Anwaltskanzlei nun auch für die Bereiche Bau-, Immo- und Arbeitsrecht weiter ausbauen.“

Wirtschaftskanzlei Fieldfisher hat rund 1.700 Beschäftigte an Standorten in Belgien, China, Deutschland, Großbritannien, Irland, Italien, den Niederlanden, Österreich, Spanien und den USA. Das Büro in Wien wurde im Juni 2023 eröffnet.