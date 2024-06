White & Case holt Thomas Sacher als OF Counsel

Frankfurt. Frankfurt. Thomas Sacher tritt als Of Counsel in das deutsche M&A Team von White & Case ein. Er kommt von Ashurst.

Sacher werde künftig als Of Counsel am Standort Frankfurt von White & Case tätig sein. Er hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen aufzuweisen, heißt es in einer Ausendung. Hierzu zählen Unternehmens- und Beteiligungskäufe und -verkäufe, Joint Ventures, Übernahmen, Spin-offs, MBOs/MBIs, Umwandlungen und Verschmelzungen.

Die Laufbahn

Sacher hat Mandate auf Käufer- und Verkäuferseite mit Schwerpunkt Automotive, Energie & Infrastruktur geleitet und Unternehmen wie Bosch, Knorr-Bremse, Siemens Energy, Grammer, Benteler und SAP bei M&A-Transaktionen begleitet. Bevor er zu White & Case kam, war er Partner in der Corporate-Praxis von Ashurst.